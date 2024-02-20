بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق، مع شح إنتاج السيارات العالمية لموديلات جديدة بأعداد كبيرة في الخارج، بات البحث عن البديل المحلي المستعمل رغبة ماسة للكثير من المواطنين، حيث أنه مع برودة الطقس الحالي، يبحث عددا من المواطنين على سيارات مستعملة أوتوماتيك بأقل من 200 أقل جنيه في الأسواق.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بأقل من 200 ألف جنيه في الأسواق المستعملة، لتسهيل اختيار السيارات المستعملة بين الراغبين في شراء السيارة، والتي يتوافر فيها مواصفات الراحة وكذلك الأمان.

دايو لانوس موديل 2001 بمبلغ 195 ألف جنيه

طرح أحد الأشخاص سيارته للبيع ماركة دايو لانوس كأول استخدام موديل 2001، حيث تم استخدام السيارة لمسافة 390 ألف كيلومترا، وبناقل حركة أوتوماتيك، وجاءت السيارة باللون الأسود وتعمل بالبنزين.

سيارة بيجو 405 بـ190 ألف جنيه

طرح صاحب سيارة مستعملة على أحد مواقع بيع السيارات المستعملة سيارته ماركة بيجو موديل 405 موديل 2007، وتم السير بها مسافة 143 ألف كيلومتر بناقل حركة أوتوماتيك ولون فيراني وتعمل السيارة بالبنزين بسعر 190 ألف جنيه.

اسبيرانزا A516 بمبلغ 185 ألف جنيه

طرح مالك سيارة اسبيرانزا A516 موديل 2010 بـ185 ألف جنيه، حيث سارت السيارة لمسافة 187 ألف كيلومتر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك للبيع في محافظة القليوبية بلون أبيض، حيث أن السيارة من موديل السيدان، وتعمل السيارة بوقود البنزين.

أوبل كورسا بسعر 165 ألف جنيه

طرح مالك سيارة في مدينة نصر سيارته الجديدة أبل كورسا موديل 1999، ولم يذكر المسافة التي قطعتها السيارة، في حين ذكر أنّها بيضاء اللون وتعمل بالبنزين وبناقل حركة أوتوماتيك.

فيات سينا سيدان بسعر 170 ألف جنيه

طرح مالك سيارة فيات موديل سينا كأول استخدام موديل 2001، حيث سارت السيارة لمسافة 160 ألف كيلومتر، بناقل حركة أوتوماتيك، وباللون الأسود وإصدار سيدان وتعمل بالبنزين كوقود.