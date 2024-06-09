وزير التعليم العالي يعرض موقف إنتاج السيارات الكهربائية في مصر: نقلة نوعية كبيرة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شركة متجر لحلول التنقل؛ لبحث آليات التعاون المُشترك، بحضور المهندس محمود عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وزيانغ رئيس مجلس إدارة شركة LVTONG الصينية، الشريك المُتعاقد معه لنقل التكنولوجيا، وعدد من قيادات الشركة والمهندسيين المُتخصصين.

التعرف على النظم الحديثة

واطلع عاشور على أحدث السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة، بالإضافة إلى التعرف على النظم الحديثة التي تزود السيارات بها، والتعرف على إمكانياتها.

نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات

واستعرض الوزير موقف السيارة الكهربائية التي تُنتجها مصر، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، مؤكدًا أهمية المشروع لأنه يُمثل نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ويُسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى دعم الوزارة لإنتاج السيارة الكهربائية المصرية وتطويرها، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العملية مع كُبرى الشركات في هذا المجال، بما يساهم في تطوير مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقدم فريق عمل شركة متجر شرحًا تفصيليًا حول السيارات الكهربائية التي تنتج، والمواصفات التي تتمتع بها السيارات ووسائل الأمان المُزودة بها، لتقديم تجربة قيادة مُمتعة.