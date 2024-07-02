وفد أفريقي يزور وكالة الفضاء المصرية لبحث تبادل الخبرات والتقنيات

استقبل شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اليوم، وفدًا من شركة «إيزري» شمال إفريقيا بجمهورية تشاد بمقر وكالة الفضاء المصرية، يضم مجموعة من المهندسين المختصين بتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ضمن بحث سبل التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء، وخاصة في مجال الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية.

الوفد التشادي يطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل ومعالجة الصور الفضائية

اطلع الوفد التشادي على أحدث التقنيات المستخدمة في تحليل ومعالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى المشاريع البحثية المشتركة التي يمكن تطويرها بين الجانبين.

وعبر شريف صدقي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا الفضاء، والذي يسهم في تطوير القدرات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

الاستفادة من خبرات وكالة الفضاء المصرية في تطوير مشاريع تشاد الفضائية

وأشار ممثلو الوفد إلى اهتمامهم الكبير بالاستفادة من خبرات وكالة الفضاء المصرية في تطوير مشاريعهم الفضائية المستقبلية، مؤكدين أهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتشاد، ودفع عجلة التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.