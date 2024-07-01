مقطع مدهش يرصد لحظة مرور محطة الفضاء الدولية أمام قرص الشمس.. لقطات مذهلة

أظهر مقطع فيديو قصير مشاهد مذهلة لمرور محطة الفضاء الدولية (ISS) أمام قرص الشمس الضخم على مسافة 441.5 كيلومتر (274 ميلا) بسرعة حوالي 7.31 كيلومتر في الثانية (4.5 ميلا في الثانية)، ما أثار دهشة مشاهدي الفيديو.

مدة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس

بلغت مدة مرور محطة الفضاء الدولية أمام الشمس 54 ثانية، وتم رصد المقطع من الساحل الشمالي للبرتغال في بداية الشهر الماضي نتيجة تجميع 200 صورة بتقنية الفاصل الزمني على مدار ثانيتين تقريبا حسبما ذكر موقع space المتخصص في أخبار الفضاء.

اعتمد مصور اللقطات وهو ميجيل كلارو، المصور الفوتوغرافي، على استخدام كاميرا افيديو السريعة Apollo-M Max لالتقاط هذه اللقطات النادرة مع ضبطها على معدل عالي السرعة بلغ 109 صور في الثانية، حيث كان من الصعب التقاط لحظات عبور المحطة الدولية أمام الشمس باستخدام وسيلة أخرى حتى باستخدام تلسكوب خاص مجهز بمرشحات الهيدروجين

تفاصيل رائعة لنفاثات من الغاز في الغلاف الجوي

وتظهر اللقطات تفاصيل رائعة لنفاثات من الغاز في الغلاف الجوي الخارجي للشمس مع عدد قليل من الشواظ الشمسية حول طرف الشمس وخيط غازي كبير.

وتكمل محطة الفضاء الدولية دورة كاملة في مدارها حول الأرض كل 90:93 دقيقة، ويبلغ عرض المختبر المداري 358 قدما أي ما يساوي 109 أمتار.

محطة الفضاء الدولية

وتبدو محطة الفضاء الدولية صغيرة جدا بالمقارنة مع حجم قرص الشمس، على الرغم من ظهورها كبيرة في السماء، حيث ظهر قرص الشمس أكبر بنحو 30.3 مرة من محطة الفضاء الدولية أثناء التقاط هذا المقطع.