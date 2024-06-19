وكالة الفضاء المصرية تتسلم رئاسة مؤتمر أممي حول الأنشطة القمرية المستدامة

بدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالأنشطة القمرية المستدامة واللجنة الـ67 المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بمشاركة مصر والإمارات.

وترأس الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية الجلسة المسائية، لأعمال المؤتمر الذي افتتحته أرتي هولا مايني، مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي بحضور شخصيات رفيعه المستوى من جميع أنحاء العالم، شملت رؤساء ممثلي مجتمع الفضاء والمنظمات غير الحكومية ورواد الفضاء ورؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين.

ناقشت الجلسة «الأنشطة القمرية المستقبلية .. الاقتراحات والتصورات»، إذ شدد صدقي على ضرورة الحوكمة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الدولية في مجال تكنولوجيا الفضاء، والذي يحمل الكثير من أفاق التنمية المستدامة خاصة مع كم الاستثمارات الباهظة الموضوعة في استكشافات القمر .

وحرص المؤتمر على تحقيق هدفه في تعزيز مناقشة لجلب فوائد الفضاء للبشرية جمعاء و أيضا للنظر في الطرق الممكنة للتنسيق العالمي لضمان استغلال الأنشطة القمرية المستدامة لفائدة البشرية وتحديد السبل للتنسيق العالمي كشرط أساسي للأنشطة المستدامة في المستقبل.

دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

ويسلط المؤتمر الضوء على دور لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في التعامل مع قضايا مثل تغير المناخ والتنمية المستدامة والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

وأشار البيان إلى مشاركة رؤساء وكالات الفضاء والخبراء العلميين والقانونيين وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص في مناقشة سبل التنسيق العالمي، لضمان استخدام الأنشطة القمرية المستدامة في المستقبل لصالح البشرية.