كاتب صحفي: التغيير الوزاري المرتقب يواكب التحديات التي تواجه الدولة

أكد الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ومسؤول لجنة الإعلام، أنَّ التغيير الحكومي المرتقب يأتي تلبية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وقال «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ هناك ضرورة لدمج عدد من الوزارات، فالعبرة بالكم وليس الكف، لأن هناك دولًا كثيرة لا يتجاوز عدد الوزارات بها 20 وزارة.

دمج عدد من الوزارات

وأشار عضو مجلس أمناء كتلة الحوار إلى أنَّ الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لتكليفات وبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

تغيير وزاري شامل

وكان صرح مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز» بأنَّه يوجد تغيير وزاري شامل مرتقب، سيشهد دمج وزارات واستحداثات أخرى، ضمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.