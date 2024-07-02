أخبار غزة: استشهاد 8672 طالبا فلسطينيا وقصف 353 منشأة حكومية منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 8672 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا و14583 قد تعرضوا لإصابات بجروح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت في بيان رسمي أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وصل إلى أكثر من 8572، والذين أُصيبوا إلى 14089، فيما استشهد في الضفة 100 طالب وأُصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

خسائر المدارس الحكومية في غزة

وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن 497 معلمًا وإداريًا استُشهد وأُصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 109 في الضفة، لافتة إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن هناك نحو 620 ألف طالب في قطاع غزة، ما زالوا حتى الآن محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فيما يُعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

أعداد شهداء غزة

وبخلاف وضع المدارس، قد استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 30 آخرين بجروح؛ جراء قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من مدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية، بحسب وسائل الإعلام الفلسطينية والتي أوضحت عددًا من الفلسطينيين أُصيبوا بجروح جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال، استهدف منازلًا للمواطنين في منطقة الفخاري وقيزان رشوان وحي المنارة والضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس يتكدس بأعداد كبيرة من المصابين، بعد إخطار الاحتلال المواطنين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة، بحسب ما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية».

ومن ناحية أخرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن جيش الاحتلال، بإصابة 44 جنديًا يومي الأحد والاثنين الماضيين، بينهم 14 جنديًا في قطاع غزة مضيفة أن 4021 عسكريًا أُصيبوا منذ بداية الحرب على غزة من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على القطاع.