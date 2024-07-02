قيادي بـ«الحرية المصري»:  الحكومة المرتقبة مطالبة بجذب الاستثمارات

أوضح الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في ملف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد عبد الهادي أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، والحد من الارتفاع المتزايد في الأسعار، وضبط الأسواق، والعمل على تخفيض معدلات التضخم.

الحكومة مطالبة بجذب الاستثمارات

وأشار عبد الهادي إلى أهمية الملف الاجتماعي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقضايا بناء الإنسان، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم، مشددا على أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.

وختم عبد الهادي بالتأكيد أن هذه الجهود تتطلب تكاتفاً من جميع الجهات لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.