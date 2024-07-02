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«صناعة مستقبل وطن»: شراكة الحكومة والقطاع الخاص في صالح الاقتصاد الوطني

كتب:

محمد أباظة
03:09 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
المهندس تامر الحبال

المهندس تامر الحبال

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة أصبحت مدركة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم، أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تأتي في صالح الاقتصاد الوطني.

تنمية الاقتصاد المصري

وأشار الحبال إلى أن القطاع الخاص قاطرة للاستثمارات وعلى الحكومة تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص لتولي الدور القيادي لدفع وتنمية الاقتصاد المصري.

وقال الحبال إن قطاع الاستثمار المحلى قادر على تنفيذ  مشروعات عالمية على أرض مصر وسوف تكون مبهرة.

الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص

وأوضح الحبال أن الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسوف تحتاج الكثير من الأيدي العاملة مما يجعل هناك فرص كثيرة لتشغيل عدد كبير من العمالة، ولذلك الشراكة ستعود بالنفع على المصريين وعلى الاقتصاد المصري.

وشدد الحبال على ضرورة المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات كثيرة ومجالات متنوعة لاسيما الصناعة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.