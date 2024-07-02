رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات يطالب الحكومة المرتقبة بالتوسع في التحول الرقمي

طالب كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، من الحكومة المرتقبة بالاستمرار في التوسع بملف التحول الرقمي، الذي سهل على المواطنين متلقي الخدمات الحصول عليها بشكل سريع وفعال، بما يقلل ساعات الانتظار والجهد المبذول للحصول على الخدمة.

مطالب العاملين بالنيابات من الحكومة الجديدة

كما طالب من الحكومة أن تواصل دعم مشروع حياة كريمة الذي يضمن لأهالينا في القرى تلقي خدمات لم تكن موجودة من قبل، ما يجعل المشروع بمثابة مشروع القرن كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب علي الحكومة أن تعمل في ضوء توجيهات الرئيس وتقوم بتنفيذ توجيهاته لحل كل المشكلات التي عاني منها المواطن الفترة الماضية، مشيرا إلي اهتمام النقابة بالتنسيق مع الحكومة الجديدة تثقيف الموظفين العاملين بالنيابات والمحاكم بمشروع التحول الرقمي والقضاء علي الأمية الاليكترونية تماما علي مستوي الجمهورية بما يخدم حزمة الخدمات المقدمة للجمهور وهذا المشروع سوف تتبناه النقابة الفترة القادمة بما يخدم الكل.

فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العامة

وشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع النقابات العامة للتعرف على اقتراحاتهم، لخلق حلول عاجلة لمشكلات الأعضاء بأن يكون لدينا اجتماعات دورية، ويكون لدينا حوار وطني مصغر لخلق مجتمع متكامل يستفيد منه العضو بنهاية المطاف.