«حماة الوطن»: على الحكومة الجديدة ترتيب أولوياتها لتحقيق مطالب المواطنين

أكّد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد ضرورة تلبية الحكومة الجديدة لمطالب المواطنين وآمالهم، والتي ترجمتها توصيات الحوار الوطني في الملفات الثلاث الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، معربًا عن أمله في أن يكون التشكيل الوزاري الجديد على قدر التحديات التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.

على الحكومة الجديدة ترتيب أولوياتها

وقال «الرتمي»، في تصريحات صحفية اليوم، إنَّه على الحكومة الجديدة أن ترتب أولوياتها من حيث المشروعات التي تقوم بها وتنفذها، فيجب أن يتمّ التركيز على تلك التي تحقق عوائد على المواطنين، لافتًا إلى أنَّ المواطن ينتظر الكثير خاصة على مستوى الملف الاقتصادي وتحسين أوضاعه المعيشية.

وأكّد ضرورة أنَّ تعمل الحكومة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف الاستثمار والصناعة لتحقيق معدلات نمو سريعة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب

ولفت القيادي بحزب حماة الوطن، إلى أنَّ الحكومة ينتظرها ملف مهم للغاية وهو الملف السياسي، إذ تأتي ومصر على بعد شهور من اجراء الانتخابات البرلمانية والذي يحتاج إلى تشريع جديد للمجالس النيابية، إلى جانب ملف المحليات الذي يمثل مطلبا هاما للقوى السياسية.