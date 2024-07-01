أستاذ بترول: استخدام الطاقة الشمسية في حفلات مهرجان العلمين رسالة إيجابية

‎بعد الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، قررت إدارة المهرجان إقامة 50%من حفلاته نهارا بالطاقة الشمسية ترشيدا للكهرباء، مع التأكيد على استمرار تنفيذ خطة الجذب السياحي لتلك المنطقة خلال فترةالصيف.

الطاقة الشمسية في مهرجان العلمين

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للبترول، إن القرار رسالة جيدة للتركيز على الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك، مؤكدا على أهمية وجود بطاريات تخزين فيما بعد تكون مفيدة لاستمرار استخدام الطاقة الشمسية بشكل مثالي، حيث يمكن تعميمها في المناطق السياحية من أجل الاستخدام الأمثل للطاقة المخزنة من الشمس بعد غروب الشمس.

وأضاف، تساهم الشمس في توفير الطاقة بالمناطق الساحلية والسياحية وتلبية كل احتياجات السياح والمصيفين دون أي عائق، مشددا على أهمية استخدام تكنولوجيا التخزين الشمسي بالمناطق الساحلية والسياحية، داعيا إلى التوسع في تكنولوجيا الطاقة الشمسية من نمطية إلى طاقة شمسية تخرينية وهذا متبع في دول مثل المانيا.

خزانات شمسية

وأضاف أستاذ هندسة البترول، أن الأماكن التي يتم زيارتها ويتردد عليها السياح وخلافه يمكن تدعيمها بالخزانات الشمسية، من خلال بطاريات عالية القدرات تفي بالأغراض التي تحتاجها المناطق السياحية وتوفر احتياجاتها من الطاقة.

وأوضح أنها ليست مكلفة، فالطاقة الشمسية المباشرة خلال سطوع الشمس ليست كافية، لكن مع استغلال قدرة سطوع الشمس في العلمين ببطاريات تخزين للطاقة «تكنولوجيا متقدمة» وما يتم صرفه على البطاقات التخرين، يوفر 10 أضعاف استهلاك الكهرباء.

وجاء الإعلان عن قرار استخدام الطاقة الشمسية في مهرجان العلمين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، مساء اليوم بمدينة العلمين، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من المهرجان، والتي من المقرر لها أن تختلف كليا عن الدورة الأولى، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن شعار وفعاليات ونشاطات المهرجان.