الجندي: تغيير 20 حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة استجابة لمطالب الشعب

أشاد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، بما تردد بشأن ضمّ التغيير الوزاري 20 حقيبة جديدة، استجابة لمطالب الشعب، مؤكدا أنّ كلمة «تغيير وزاري» يجب أن تشمل أكثر من 60% من الحكومة الحالية، وهو ما يطلبه الشارع المصري حاليا.

خطوة قوية في طريق ومسيرة الإصلاح

وأوضح الجندي لـ«الوطن»، أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، خطوة قوية في طريق ومسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، قادرة على الحلول الاقتصادية والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم، لافتا إلى أنّ الخطوة كانت واضحة وشاعرة بنبض المواطنين واحتياجاته وما يحقق له الأفضل.

عناصر قيادية شابة

وأشاد بما تردد من أنّ الغالبية العظمى في التشكيل الجديد للحكومة من العناصر القيادية الشابة، مؤكدا أنّ دول العالم المتقدم وعلى رأسها فرنسا لا تتجاوز أعمار وزراء الحقائب فيها 40 عاما، باستثناء القليل منهم تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما على أكثر تقدير.

وأكد أنّ الوزير الشاب يجب أن تتوافر فيه صفتان، بحيث يكون لديه علم أكاديمي يمكنه من مناقشة وحل القضايا ومواجهة الأزمات بقدرات علمية فائقة، والأفضل أن يجمع بين العلم والثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها الوزير الشاب أن يكون ذا تجربة وخبرة إدارية ناجحة، ويكون قد مر عليه تجربة قيادة مجموعة أفراد بشرية بنجاح، لأن هذه هي الصورة المصغرة للمجتمع.