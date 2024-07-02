رسالة سرية تكشف عن قرار مفاجئ للملكة إليزابيث بشأن الأمير هاري وميجان

رغم رحيل الملكة إليزابيث الثانية منذ ما يقرب العامين، لاتزال الحقائق تتكشف بشأن المشاعر التي كانت تكنها تجاه حفيدها الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، بعد أن كشفت رسالة سرية أسرارا جديدة في هذا الشأن، وفقا لوثائق قضائية جرى الكشف عنها مؤخرا.

«رسالة سرية للملكة الراحلة تكشف عن مشاعرها تجاه الأمير هاري في المملكة المتحدة»، تحت هذا العنوان كشفت صحيفة «telegraph»، عن قرار اتخذته الملكة الراحلة، بعد تنحي الأمير هاري وزوجته عن منصبيهما كعضوين عاملين كبار في العائلة المالكة.

رسالة سرية للملكة إليزابيث الراحلة تكشف عن قرار مفاجئ بشأن الأمير هاري وميجان

السير إدوارد يونج أكبر مساعد للملكة الراحلة، أكد للجنة التابعة لوزارة الداخلية أن الحفاظ على سلامة دوق ودوقة ساسكس كان له «أهمية قصوى» بالنسبة للملكة إليزابيث وعائلتها.

بعد قمة ساندرينجهام الشهيرة، كتب السير إدوارد يونج إلى السير مارك سيدويل، سكرتير مجلس الوزراء آنذاك، لشرح ما جرى اتخاذه من قرارات، حيث كتب نيابة عن القصر، ضرورة استمرار والحفاظ على «الأمن الفعال» للأمير هاري بعد مغادرة العائلة المالكة.

وبناء على ذلك، تتناقض الرسالة مع الرواية التي تقول إن الدوق والدوقة قطع اتصالهما من قبل العائلة المالكة وتم تقديمهما إلى المحكمة العليا كجزء من الأدلة للوصول إلى حقيقة ما إذا كان الأمير هاري قدم عرضًا لدفع تكاليف أمنه الخاص، ومتى قدم هذا العرض؟.

ماذا قالت الرسالة السرية التي تم الكشف عنها مؤخرا؟

وكشفت الرسالة السرية أن الملكة الراحلة أرادت استمرار تأمين الأمير هاري، واعتبرت أنه من الضروري أن يحتفظ حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بحماية فعالة.

«نظرًا للمكانة العامة التي يتمتع بها الدوق بحكم ولادته في العائلة المالكة، وخدمته العسكرية، والمكانة المستقلة للدوقة، والتاريخ الموثق لاستهداف عائلة ساسكس من قبل المتطرفين، فمن الضروري أن تستمر الأسرة في الحصول على الأمن الفعال»، هكذا كان ملخص الرسالة التي جرى الكشف عنها، في ظل تذكر العائلة للحوادث المأساوية التي وقعت في الماضي، ورغبتهم في عدم تكرارها».