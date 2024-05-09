هاري كين ملك الهدافين «زيرو بطولات ».. لماذا تعاند الألقاب مهاجم بايرن ميونيخ؟

حين يتحدث الخبراء عن أفضل المهاجمين بالتاريخ يكون اسمه حاضرا دوما بينهم، لم يمر موسم واحد إلا وينافس على لقب الهداف، 14 موسمًا كرويًا معظمها بالدوري الإنجليزي مع نادي توتنهام قبل أن ينتقل إلى الفريق الألماني بايرن ميونخ، وصل عدد أهدافه بالدوري الأقوى في العالم إلى 209 أهداف، ليكون ثاني أكثر الهدافين في التاريخ بعد آلان شيرار، كل ذلك كانت نتيجته «صفر بطولات»، فكيف يعيش هاري كين الذي يصنفه البعض باللاعب الأقل حظًا في تاريخ كرة القدم؟

في الموسم الحالي هاري كين هو متصدر كل الأرقام القياسية على المستوى الفردي، والأكثر مساهمة في الأهداف بـ56 هدفا في 45 مباراة، من خلال إحراز 44 وصناعة 12، ليكون هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني، وهداف الدوريات الخمس الكبرى والأقرب للحصول على الحذاء الذهبي، لكن أيضًا كل هذا لا يكفي ليحمل هاري كين كأسًا.

منذ بداية المهاجم الإنجليزي مع توتنهام، نجمه بات ساطعًا، ولا يخرج من تصنيف الأفضل أبدًا، وأصبح كابتن الفريق بعد سنوات قليلة، ومع مرور الوقت كان أسطورة النادي، وبقي على هذا المنوال، حتى وجد نفسه لاعبًا ثلاثينيًا دون بطولات، لعب كثيرًا دور الوصيف، حتى أنه وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وخسرها أمام ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء، آنذاك أحرز المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي، ويبقى السؤال.. ماذا يحتاج هاري كين للحصول على بطولة؟

هاري كين يخسر البطولات مع الفريق الألماني

هاري كين أجاب عن هذا السؤال حين اختار الانتقال إلى بايرن ميونخ بداية موسم 2023، فالفريق الألماني مسيطر على البونديسليجا منذ سنوات طويلة، لدرجة أنه حصد اللقب 11 مرة متتالية منذ عام 2012 وحتى 2023، ومن سوء حظ اللاعب الإنجليزي انتهت سلسلة الفوز بالدوري مع قدومه بعد أن خسر لقبي الكأس والسوبر المحليين، وخرج أمس من نصف نهائي دوري الأبطال بسيناريو لا يتكرر كثيرًا، بعد أن كان الفريق الألماني منتصرًا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، لكن ريال مدريد أتى من بعيد وأحرز ثنائية في وقت قاتل، رغم أن المهاجم الإنجليزي يتصدر جميع الأرقام القياسية بالوقت الحالي.

اسم المهاجم الإنجليزي هاري كين يتصدر الموقع منذ أمس، بعد خسارة فريقه نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، إذ وجدوا أن الفريق خسر كل شيء، ويخرج بموسم صفري لأول مرة منذ أكثر من عقد.

هاري كين ومعجزة ليستر

ويذكر أن هاري كين لعب مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وبعد مغادرته عام 2013 حقق النادي معجزته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.