استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل عيد ميلاد الملك تشارلز

استبعد القصر الملكي الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس من عيد ميلاد الملك الرسمي للسنة الثانية على التوالي، بعد أربع سنوات مضطربة منذ خروجهما الدراماتيكي من العائلة المالكة.

القصر الملكي لم يدعو الأمير هاري وزوجته

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية أن القصر الملكي البريطاني أرسل الدعوات إلى المشاركين في عيد ميلاد الملك، إلا أنه لم يتم تمرير إحداها إلى الزوجين الأمير هاري وميجان في قصرهما بكاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن تشارك الأميرة كيت ميدلتون أميرة ويلز في الحفل، وهذا يعتبر أول ظهور رسمي لها منذ إعلان إصابتها بالسرطان.

من المرجح أن يشعر هاري بالندم

ويعتبر ريتشارد فيتزويليامز الخبير في شئون الأسرة المالكة أن عدم حضور الأمير هاري للحفل بمثابة ضربة حقيقية له، لافتًا إلى أن هاري الذي خدم في أفغانستان من المرجح أن يجعله يشعر بالندم على سلوكه على مر السنين.

وكانت آخر مرة سافر فيها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة في شهر مايو للاحتفال بمناسبة بمرور 10 سنوات على إنشائه لمؤسسة ألعاب انفيكتاس، لكنه لم ير الملك أو عائلته أثناء وجوده، وكان من المفهوم أن رحلة هاري عملاً بحتًا حتى يتمكن من العودة للاحتفال بعيد ميلاد ابنه آرتشي الخامس وكذلك لم شمله مع ميجان وابنته ليليبت التي لم تقابل جدها الملك تشارلز حتى الآن.