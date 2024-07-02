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مصادر: بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية وضم الهجرة إليها

كتب:

منى صلاح
03:57 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الخارجية المصرية

الخارجية المصرية

قال مصدر لصحيفة اليوم السابع، إنَّه تمّ تعيين بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية وتمّ ضم وزارة الهجرة إليها.

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