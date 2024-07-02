مصادر: بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية وضم الهجرة إليها كتب: منى صلاح 03:57 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024 الخارجية المصرية قال مصدر لصحيفة اليوم السابع، إنَّه تمّ تعيين بدر عبدالعاطي وزيراً للخارجية وتمّ ضم وزارة الهجرة إليها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن العمالة المصرية في قبرص الخارجية الألمانية: الوساطة المصرية القطرية تحظى بدعمنا الكامل حادث «رئيسي» وقيم السياسة الخارجية المصرية وثوابتها! قصواء الخلالي: خطاب الخارجية المصرية عن دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كان متزنا الخارجية المصرية الحكومة الجديدة تغيير وزاري بقلم منى صلاح