من هو أحمد كجوك وزير المالية الجديد؟

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا، ووفق المعلن على قناة «إكسترا نيوز»، من المقرر تولي أحمد كجوك منصب وزيرًا للمالية الجديد خلفًا للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.

تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور أحمد كجوك وزير المالية الجديد، الذي شغل منصب نائبًا للوزير للسياسات المالية، حاصل على ماجستير من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010، وعام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، وحصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.

خبير اقتصادى لدى البنك الدولي

شغل «كجوك» منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولى بالقاهرة، من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشؤون شراكة دوفيل «وهي شراكة وضعتها مجموعة الثمانى بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي».

وفي الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وشغل كجوك فى الفترة من 2004 حتى 2008، منصب المدير التنفيذي لوحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية، قبلها عمل مستشار اقتصادى لدى الوحدة من الفترة 2004 حتى 2007.

ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن 2002 حتى 2004، عمل اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي الفترة من 1999 حتى 2001، عمل باحث اقتصادي في وزارة الاقتصاد.

كجوك رئيس إدارة الدعم

جرى انتخابه فى 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة للدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات لمالية الكلية بوزارة المالية.

وأجرى عدد من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلي الإبداعي للتعرف على معوقات النمو الاقتصادي في الدول النامية.

وأجرى دراسات في علم الاقتصاد الكلي الذي يبحث الأمور الاقتصادية من منظور شامل، ودراسات في إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعي، وسياسات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.