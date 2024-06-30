وزير المالية: مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعا للهيدروجين الأخضر

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إيفيت إيشود، وكيل نائب وزير التجارة الخارجية الهولندية، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وأكد أن التحديات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ذات آثار سلبية على التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تتصدر الدول العربية بـ32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر، إذ جاءت في المركز الأول عربيًا في تنفيذ هذه المشروعات حتى نهاية مارس 2024.

وأضاف «نتطلع إلى تحسن هذا الوضع، ومستمرون في مسار الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والأجانب».

تعزيز الشراكة مع هولندا

وأكمل «مستمرون في تعزيز الشراكة مع هولندا في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعات الغذائية؛ على نحو يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين».

توطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة وإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا «حريصون على جذب استثمارات هولندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك عبر طرح حوافز لتشجيع إنتاجه بنسبة تتراوح من 33%؜ إلى 55% من الضرائب المستحقة، بجانب الرخصة الذهبية التي تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ الأنشطة الإنتاجية خاصة الطاقة المتجددة».