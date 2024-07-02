حمادة هلال يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية: «أنا في نعمة كبيرة»

حرص الفنان حمادة هلال على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية

وكتب الفنان حمادة هلال على صفحته، قائلا «أنا الحمدلله والشكر لله بخير، وفي نعمة كبيرة».

يذكر أن الفنان حمادة هلال كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قال فيه «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما».

وكشف مصدر مقرب من الفنان حمادة هلال، أن المطرب يعاني من آلام في الظهر، ويمكث في منزله من أجل الراحة.