رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفريق أول محمـد زكي يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

كتب:

محمد مجدي
05:02 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، جان بيير لاكروا، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدةلدعم مهام قوات حفظ السلام  فى ضوء الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء فض النزاعاتوالتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

الفريق أول محمد زكي يشهد تخرج دورات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

الفريق أول محمد زكي يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية

الفريق أول محمد زكي يلتقي مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

الفريق أول محمد زكي يفتتح تطوير مركز تدريب بإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.