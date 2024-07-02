الفريق أول محمـد زكي يلتقي وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، جان بيير لاكروا، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، كذلك دور مصر الفاعل بالتعاون مع الأمم المتحدةلدعم مهام قوات حفظ السلام فى ضوء الإلتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء فض النزاعاتوالتسوية السلمية بما يعزز ركائز الأمن والإستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.