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الفريق أول محمد زكي يلتقي مسؤولا بمجلس الأمن القومي الأمريكي

كتب:

محمد مجدي
03:15 م | الخميس 06 يونيو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، بريت ماكجيرك منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة في ظل استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية بالغة الصعوبة، كذلك الجهود المبذولة في ضوء المبادرات الراهنة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددًا من قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي، والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.