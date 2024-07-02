الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة غدا.. تصل لـ44

على مدار الأسابيع الماضية، ومنذ بدء فصل الصيف، شهدت كافة الأنحاء عددا من الموجات الحارة على فترات متقطعة، وساد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة غدا

وترتفع درجات الحرارة غدا بشكل ملحوظ على عدة مناطق، إذ تأتي في المرتبة الأولى محافظة أسوان، والتي تسجل العظمى بها 43 والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة مئوية، تليها في المرتبة الثانية مناطق أبو سمبل والأقصر وقنا، إذ تسجل العظمى بهم 42 والمحسوسة في أبو سمبل 44 وفي الأقصر وقنا 43، بينما تتراوح الصغرى بهم بين 28 و 29 درجة مئوية.

ثم تأتي سيوة وسفاجا وسوهاج والوادي الجديد في المرتبة الثالثة، لتسجل العظمى بهم 41 درجة بينما تتراوح المحسوسة بين 42 و 44، فيما تتراوح الصغرى بين 22 و 30 درجة.

وبالنسبة للأماكن الأكثر تأثرا بارتفاع نسب الرطوبة، فأوضحت هيئة الأرصاد أن نسية الرطوبة العظمى ليلا في السواحل الشمالية تتراوح بين 85 و 90%، فيما تسجل الصغرى نسبة تتراوح بين 50 و 55%، لتكون في مقدمة قائمة الأعلى رطوبة، ثم تأتي بعدها مناطق القاهرة والوجه البحري، لتسجل العظمى بها نسبة تتراوح بين 70 و 85%، بينما تتراوح الصغرى بين 25 و 40%.

وتتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في شمال الصعيد بين 55 و 60%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 15 و 20%، أما بالنسبة لجنوب الصعيد، فتتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 25 و 30% والصغرى نهارا بين 10 و15%.