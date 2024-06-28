حالة الطقس اليوم الجمعة 28 يونيو.. ارتفاع نسبة الرطوبة والحرارة 45

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 28 يونيو، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تصل إلى 90% على بعض المناطق، كما حذرت الأرصاد من حدوث ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس اليوم إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى 45 درجة على بعض المناطق.

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة، إذ تسجل العظمى ليلا على القاهرة والوجه البحري نسبة تتراوح بين 75 و 80%، بينما تسجل الصغرى نهارا نسبة تتراوح بين 20 و 30%، فيما تسجل الرطوبة على السواحل الشمالية العظمى ليلا نسبة تتراوح بين 85 و 90%.

بينما تكون الصغرى نهارا تتراوح بين 45 و 50%، وبالنسبة لشمال الصعيد فتتراوح النسبة للعظمى ليلا بين 45 و 55%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 15 و 20%، وبالنسبة لجنوب الصعيد فتسجل العظمى ليلا نسبة تتراوح بين 20 و 30%، بينما تسجل الصغرى نهارا نسبة تتراوح بين 10 و 15%.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط والغربية من الجمعة الموافق 28 يونيو وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و 50كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر.