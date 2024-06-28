تغير في حالة الطقس.. انخفاض الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 29-6-2024، مشيرة إلى أن البلاد تشهد تغيرا مفاجئا في حالة الطقس، ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، وخاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم غدا السبت

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة غدا السبت، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية.