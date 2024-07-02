من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟.. قائد طفرة في خدمات المواطنين

هو قائد طفرة تطوير خدمات البريد المصري، وتحديث البنية التحتية له، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في البريد أو بنك ناصر الاجتماعي الذي تولى رئاسته أيضا قبل رئاسة الهيئة القومية للبريد منذ عام 2020.. إنه الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

ووفقا لتصريحات مصادر لـ«الوطن» فإن الدكتور شريف فاروق وزير التموين في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتمتع بعدة خبرات وتقلد عدة مناصب هامة وهي:

- حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس في 1987.

- حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009،.

- حصل على دكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

- خبرة واسعة في القطاع المصرفي، حيث شغل مناصب قيادية في العديد من البنوك المصرية، منها رئاسة بنك ناصر الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي، والبنك المصري الخليجي.

- لديه خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- قام بتطوير الخدمات البريدية باستخدام أحدث التقنيات.

- طور الخدمات البريدية بتقديم الخدمات الإلكترونية وخدمات التوصيل إلى المنازل.

- قاد ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي.

- وفر خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

- شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعي منذ مارس 2017، كما استطاع قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك.

- عمل في البنك المصري الخليجي بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017.

- عمل أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007.

- كما عمل في بنك كريدى أجريكول خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

ملفات أمام وزير التموين الجديد

من أهم الملفات أمام وزير التموين الجديد إصدار كارت الخبز لغير حاملي بطاقة التموين وهو الملف المشترك بين هيئة البريد ووزارة التموين، المقرر له أن يسمح لجميع المواطنين بالحصول على رغيف العيش البلدي بنفس تكلفة إنتاجه تسهيلا على المواطنين من خلال كارت مسبق الدفع.