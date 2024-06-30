قرار مهم من وزارة التموين بشأن سعر السكر على البطاقات.. التطبيق غدا

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية غدا لحاملي البطاقات عن شهر يوليو 2024 والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، لنفس سعر السكر في التموين للأشهر الماضية.

سعر السكر في التموين

ونفت مصادر في وزارة التموين، ما تردد عن زيادة سعر السكر في التموين، مؤكدا أن قائمة أسعار السلع التموينية تم توزيعها على منافذ بقالي التموين من قبل شركات الجملة، وأن سعر السكر كما هو عند 12.60 على بطاقة التموين مع ثبات صرف السكر الحر على البطاقة بسعر 27 جنيها.

حصة الفرد في التموين

وأكدت المصادر على أنه لا يوجد أي تغيير في قائمة صرف السلع التموينية، خاصة في أسعار الأرز والزيت والمكرونة وغيرها من 31 صنفا يتم ضخه شهريا لحاملي بطاقات التموين لصرفه ضمن حصة الأسرة من السلع المدعمة، والتي تبلغ صرف كيس سكر لكل فرد على البطاقة بحد أقصى 6 أكياس سكر للأسرة الواحدة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024 كالتالي:

1- سكر معبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.