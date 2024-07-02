«القبة الحديدية» تفشل في التصدي لـ5 صواريخ لبنانية

أمطرت المقاومة اللبنانية منطقة مستعمرة كريات شمونة بدولة الاحتلال بـ15 صاروخًا، نفذ خلالها 5 من القبة الحديدية ولم تستطع إسقاطها، بينما اعترضت الدفاعات الجوية 10 صورايخ فقط، وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، مؤكدا أنه أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا على قاعدة عسكرية في المنطقة.

مقتل جنديين إسرائيليين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين خلال اشتباكات وسط قطاع غزة مساء أمس، حيث قصفت طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وطائرات بدون طيار أكثر من 30 هدفا في القطاع دعما للقوات البرية.

وشملت أسماء الجنود القتلى الرقيب أول (احتياط) نداف إلشانان نولر، يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو رقيب فصيلة في الكتيبة 121 من اللواء الاحتياطي الثامن للمدرعات من القدس، والرائد (احتياط) إيال أفنيون، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 121 من اللواء الاحتياطي الثامن للمدرعات من هود هشارون.

وبمقتلهم ارتفع عدد قتلى إسرائيل في الهجوم البري ضد غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 322 شخصا.

إصابة جندي بجروح خطيرة

كما أصيب جندي احتياطي آخر من الكتيبة 121 بجروح خطيرة في نفس الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حادث منفصل، أصيب جندي من الكتيبة 52 من اللواء المدرع 401 بجروح خطيرة بنيران مضادة للدبابات في غزة، بينما واصلت قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في مدينة رفح في أقصى جنوب غزة، وكذلك في حي الشجاعية في مدينة غزة، وفي ممر نتساريم في وسط القطاع.