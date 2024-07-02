«القومي للإعاقة» يبحث دعم التعاون مع مبادرة المشروعات الخضراء والذكية

استقبلت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة، والتي تستهدف تشجيع المبادرين والمبتكرين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة المبادرة.

عرض أنشطة وفعاليات وأهداف المبادرة

ورحبت الدكتورة إيمان كريم، بزيارة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمقر المجلس وعرض أنشطة وفعاليات وأهداف المبادرة، وثمنت النتائج والجهود التي خرجت بها المبادرة فى مرحلتيها الاولى والثانية، وأكدت على أهمية إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في المرحلة الثالثة التي تستهدف تشجيع المبادرين والمبتكرين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة المبادرة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن النقاش بينها وبين السفير هشام بدر، تناول آليات التقديم في المسابقة الخاصة بالمبادرة، والدور الفني الذي سيقدمه المجلس من خلال ترجمة المواد الفيلمية والمعلومات الخاصة بالتقديم للمبادرة إلى لغة الاشارة لتوسيع نطاق استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة منها و دعما لفكرة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تشجيع ذوي الإعاقة على المشاركة في أنشطة المبادرة

من جانبه، أشاد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بجهود المجلس لدعم ذوي الإعاقة وتمكينهم، وأكد أنه «لا يجب أن تكون الإعاقة حاجزا للمشاركة في مشروعات المبادرة»، وأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية سيعملان على تشجيع المبادرين والمبتكرين ورواد الأعمال من ذوي الإعاقة للمشاركة في أنشطة المبادرة، من خلال أفكارهم ومشاريعهم، منوها أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من المحاضرات والدورات التدريبية المقدمة على موقع المبادرة.

وأكد «بدر»، أنه يجب أن تكون المشروعات المقدمة قائمة بالفعل وقابلة للتنفيذ على نطاق واسع وأن تكون صديقة للبيئة و مرتبطة بالأدوات التكنولوجية الحديثة (مواقع الإلكترونية أو تطبيقات)، وأن يحقق المشروع الاستدامة المالية والتأثير المجتمعي، وأن باب التقديم مفتوح لمشاركة كافة الفئات من جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم تنفيذ جلسات تعريفية وتدريبات لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة في المبادرة والاستفادة من التدريبات على قدم المساواة مع أقرانهم في مختلف المحافظات بالشراكة مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جدير بالذكر أن أهم اشتراطات الاشتراك في المبادرة تتمثل في أن تكون فكرة المشروع تتماشى مع أطر الاقتصاد الأخضر ولديها اثر إيجابي واسع، ويمكن الاستفادة منها في جميع المحافظات.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمشاركين من ذوي الإعاقة التواصل مع المجلس على الرقم 01000638164، أو على رسائل صفحة المجلس على موقع «فيسبوك» https://www.facebook.com/NCPDEGYPT?mibextid=ZbWKw.