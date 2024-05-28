شهدت محافظة سوهاج افتتاح غرفة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمستشفى سوهاج العام، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي مدير عام مكتب محافظ سوهاج، والمشرف على ملف الإعاقة بالمحافظة، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، ومحمد أبو العجب مسؤول شؤون ذوي الإعاقة بمحافظة سوهاج،

التسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة

يأتي ذلك في إطار تواصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع اللجان النوعية بالمحافظات، ضمن مبادرة المجلس «خدماتي في محافظتي»، ونجاحا لتعاون المجلس مع عدد كبير من المحافظات، تسهيلا على الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء استخراج التقارير الطبية الخاصة بهم لتقديمها إلى الجهات المختصة والمعنية، خاصة فيما يتعلق بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وجاءت الفكرة لإنهاء معاناة المئات من ذوي الإعاقة بالمحافظة من إشكاليات تتعلق بالإتاحة، وبُعد المسافة بين المكاتب الداخلية في المستشفى، ومن هنا كانت فكرة الغرفة الخدمية التي تعد بمثابة الشباك الواحد لإنهاء الأمور المتعلقة بتوقيع الكشف الطبي على الشخص ذوي الإعاقة، وإتمام الإجراءات المتعلقة بحصوله على التقارير الطبية اللازمة، هذا بجانب تقديم الخدمات الإدارية الخاصة بشؤون المرضى من ذوي الإعاقة، واعتماد التقارير الطبية.

رصد احتياجات ذوي الإعاقة والاستجابة لها

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل المجلس الدائم والمستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل المحافظات والجمعيات الأهلية التي تعمل معهم في إطار رصد احتياجاتهم والتواصل مع المسؤولين بشأنها، وهو ما تحقق بالفعل من خلال رصد أحمد عبد العال الطحان، منسق المجلس بمحافظة سوهاج، للإشكالية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عند الحصول على خدماتهم من مستشفى سوهاج العام، وتواصل بدوره مع المسؤولين بالمحافظة، وتم إنجاز الأمر.

وثمنت الدكتورة إيمان كريم التعاون الكبير من المحافظين فيما يتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل التحديات التي تواجههم إيمانا منهم بدورهم وأنهم فاعلين في المجتمع ولهم كافة الحقوق التي ينبغي على الجهات توفيرها لهم.

وقدمت الشكر إلى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لأنه لا يدخر جهدا في تلبية الأمور المتعلقة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي كان آخرها خلال الأسبوع الماضي استقباله عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث مطالبهم وحل شكواهم.

تغيير صورة المجتمع عن ذوي الإعاقة

كما أكدت استعداد المجلس لتقديم خبراته الفنية للمحافظة لخدمة قضايا الإعاقة وما تحتاجه المحافظة في هذا الصدد، خاصة في العمل على الشق التوعوي وتغيير صورة المجتمع الذهنية بخصوص النظرة السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.