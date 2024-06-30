«التضامن» تكشف عن إجراءات جديدة بشأن سيارات ذوي الإعاقة 2024

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي حرصها الكامل على خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أنَّ بطاقة الخدمات المتكاملة تُتيح الفرصة لهذه الفئة للحصول على سيارة بكامل التجهيزات التي تخدمهم، فضلاً عن مزايا أخرى متعلقة بالتوظيف والحصول على وحدات سكنية تناسبهم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن لـ«الوطن»، أنَّه هناك تنسيق كامل بين الوزارة ومصلحة الجمارك بشأن تيسيرات الحصول على سيارة المعاقين، موضحاً أنَّ الإجراءات الجديدة تتمثل في أن الوزارة كثفت متابعتها في الوقت الحالي لمدى وصول الخدمة للمستحقين، لافتاً إلى أنَّه هناك إجراءات متعلقة بتسليم السيارة لها علاقة بمكتسبات ذوي الإعاقة ومدى الاستفادة القصوى من السيارة، حفاظاً على عدم استنزاف الخزانة العامة للدولة: «نحرص على التتبع والتحقق من وصول الخدمة إلى المستحقين».

سيارات ذوي الإعاقة

وقال المصدر، إنَّ وزارة التضامن لها باع كبير في عملية سيارات ذوي الإعاقة، بداية من تسليم الفرد من ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة ثم الحصول على السيارة بموجب جواب رسمي مع الكارت من مصلحة الجمارك: «مفيش موظف هيأخر مصلحة مواطن».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الكشف الطبي الخاص بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة لابد أن يكون مُميكناً لجميع أنواع الإعاقات، إذ ألغت قرار إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

حظر تلقي الكشف الطبي يدويا

وحظرت الوزارة تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات «الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة»، مشددة على جميع المسئولين عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزاً لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.