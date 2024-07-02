حل أزمة مياه الشرب ورصف الطرق أبرز المطالب في المحافظات الساحلية من الحكومة الجديدة

يترقب أهالى المحافظات الساحلية التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين المنتظر إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة فى ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية والعديد من المشاكل التى يأمل المواطنون حلها من خلال الوزارات والجهات المعنية فى مختلف القطاعات.

ومنذ فترة طويلة يعانى أهالى مدينة مطروح من مشكلة نقص مياه الشرب على مدار العام، وتشتد الأزمة خلال فصل الصيف، تزامناً مع توافد ملايين المصطافين، وقال إبراهيم الحويطى، رئيس «كيان شباب الوطن» للريادة والتنمية، التابع لوزارة الشباب والرياضة: «ننتظر من الحكومة الجديدة حل هذه المشكلة من جذورها والقضاء عليها نهائياً فى ظل معاناة الأهالى من الانتظار فى طوابير لسداد قسيمة شراء المياه من شركة مياه مطروح وتوصيلها بالسيارات للمنازل، فضلاً عن انتظار وصولها لأيام، كما تعانى شوارع مطروح من حالة تردٍ فى الطبقة الإسفلتية التى تعوق حركة السيارات وتتسبب فى أضرار بالغة للمركبات فى مدينة سياحية تحتاج لاهتمام أكثر خلال الفترة المقبلة».

وأشار أشرف فؤاد، من أهالى مطروح، إلى أن الأهالى يأملون من الحكومة الجديدة الاهتمام بالنظافة فى الأحياء المختلفة شرق وغرب المدينة، لافتاً إلى انتشار القمامة فى مدينة سياحية تئن من الإهمال فى قطاع حيوى يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، مشدداً على ضرورة وقف رسوم الدخول للمصطافين إلى بعض الشواطئ مثل شاطئ روميل، الذى يعد الشاطئ الشعبى الأكبر فى مرسى مطروح ويستقبل الآلاف سنوياً، مما يكبد الزائر رسوم دخول بخلاف رسوم إيجار الشماسى والكراسى ويتسبب فى عزوف بعض الزائرين البسطاء عن الدخول لعدم قدرتهم على تحمل تلك الأعباء.

ويضيف خير رسلان التكميلى، رئيس مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح السابق، لـ«الوطن»، أن ملف تمليك المنازل التى يقيم بها الأهالى فى القرى والنجوع والمدن من أهم المشاكل التى تنتظر الحل من الحكومة الجديدة فى ظل وجود أعداد كبيرة من طلبات التقنين بمجالس المدن منذ سنوات ولم يتم إنهاؤها، وهو ما يسهم فى مزيد من الاستقرار ببوابة مصر الغربية ويشجع الأهالى على استمرار دعمهم ومساندتهم للدولة وأجهزتها فى جميع المواقف.

وينتظر أهالى الإسكندرية إعلان اسم المحافظ الجديد، إذ يتطلع سكان المدينة الساحلية إلى أمور عدة من أجل تطوير عروس البحر الأبيض المتوسط، وقالت ميار أيمن، طالبة بالمعهد العالى للإعلام، إن الإسكندرية فى حاجة ماسة إلى تحسين البنية التحتية، من خلال الاهتمام بالطرق، وتطوير وسائل النقل العام، ومعالجة مشكلة الصرف الصحى، فضلاً عن تعزيز جهود النظافة فى الشوارع والمناطق العامة، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير رعاية طبية عالية الجودة، إلى جانب تطوير المدارس والمرافق التعليمية، ودعم المعلمين والطلاب وتوفير بنية تحتية جيدة، بالإضافة إلى وضع خطط مستدامة للتطوير العمرانى وضبط العشوائيات.

فيما طالبت عايدة الشيمى، ربة منزل من الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالمناطق الداخلية فى المدينة الساحلية على غرار منطقة فرعون، من خلال رصف الطرق وتعزيز الأمن والسلامة، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على البيئة الساحلية ومعالجة التلوث، كما طالبت بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين فى الإسكندرية.