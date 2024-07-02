خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة قد تتخذ سياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات

قال الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبدالله، إنّ الملف الاقتصادي سيكون له أولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، موضحا أننا قد نشهد نوعا من السياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات.

سياسات اقتصادية مرنة

وأضاف «عبد الله»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوقت الحالي يتطلب سياسات مرنة تجعل من الاقتصاد المصري أكثر مرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتابع: «على مستوى الإجراءات التنفيذية، قد تطرح الحكومة الجديدة بعض القوانين على البرلمان لتعديلها، وهي قوانين خاصة بالاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات الممكنة لبعض القطاعات ذات الأولويات.

التعامل مع تحديات السياسات المالية

وأوضح: «قد نشهد تحركا كبيرا من المجلس الأعلى للاستثمار بخصوص ملف الاستثمار، وسنشهد تغيرا واضحا في ملامح السياسة المالية في التعامل مع الأزمات، بحيث يكون لدى الحكومة أنماطا مختلفة من التمويل التي تعتمد الحكومة عليه ولا تكون تقليدية بالشكل الذي كانت عليه، حتى تستطيع التعامل مع التحديات الخاصة بالسياسات المالية العالمية».