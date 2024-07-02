طموحات أهالي السويس من الحكومة الجديدة.. نظرة لشبكة الطرق والمياه

مع بدء الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة والتغييرات في الوزارات المختلفة وحركة المحافظين، يأمل أهالي السويس في عدة مشروعات خدمية تنقل المحافظة إلى حال أفضل خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع توقف عدد من المشروعات مؤخرًا.

مواطنون: نعاني من ضعف المياه

وقال إبراهيم عبد الله أحد اهالي وسكان حي الجنائن في مدينة السويس: إن الأهالي لهم مطالب عديدة من الحكومة الجديدة، خاصة وأن المدينة تعاني بشكل كبير من أزمة انقطاع المياه لفترات طويلة وضعفها طوال العام بسبب وجود السويس في آخر خط ترعة السويس، ومع انخفاض منسوب المياه في الترعة تصبح المياه ضعيفة وقد تتعرض للانقطاع، مشيرا إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الأزمة منطقة السلام.

واضاف عبد الله في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن السويس تعد مدينة وحيدة ويتبعها عدد من الأحياء، إلا أنها تحتاج إلى تغيير في نظام الحكم المحلي بإعلان عدد من الأحياء مدن مستقلة بذاتها، وبالتالي تزيد المخصصات المالية لها مما يعود بالخدمات على الأهالي.

مواطنون: الطرق تحتاج طفرة والكفور تحتاج إلي تخطيط

وقال محمد صالح أحد سكان كفر عقده: إن منطقة الكفور وخاصة كفر أحمد عبده وكفر عقده وكفر حودة تعاني من سوء التخطيط بعد أن تحولت من منطقة زراعية إلى كتلة سكانية ضخمة وتحتاج تدخلات من الحكومة.

وتابع: «الطرق غير مخططة وعمليات البناء عشوائية وهناك فقر في الخدمات بشكل كبير، المنطقة بالكامل تحتاج إلى مشروعات حياة كريمة لإعادة إنشاء خطوط وشبكات لمياه الشرب وخطوط كهرباء ومناطق رياضية وثقافية».

الطرق الداخلية اول الملفات علي طاولة المحافظ الجديد

وقال إبراهيم عمار أحد أهالي مدينة السويس: إن الطرق الداخلية للمدينة تحتاج إلى طفرة، وخاصة الطرق الرابطة بين الأحياء، وعلى رأسها شارع النيل وهو أبرز المطالب من الحكومة الجديدة.

وأضاف: «كان هناك اهتماما بالمحاور الخارجية وتطوير شبكة الطرق بين المحافظات وجرى توسعة الطرق وإنشاء مسطحات خضراء لكن الطرق الداخلية لازالت تعاني من المطبات، ومرور سنوات طويلة دون رصف، رغم أهميتها للمواطن السويسي بشكل يومي».

أهالي السويس: محتاج لمصايف وشواطى داخل المدينة

واستطرد: «المتنفس الوحيد لنا هو شاطئ السويس العام بطول 700 مترا، ومن ثمّ نحتاج لشواطئ جديدة خاصة مع ارتفاع الأسعار في مدينة العين السخنة».

وهو ما أيده محمد حسن قائلا: إن شاطئ السويس العام «صخريا»، ويعاني أحيانًا من تسريب الزيوت من بعض المراكب الموجود في أقرب ميناء له، لذلك نطالب بإعادة فتح شاطئ الأدبية وتطويره مرة أخرى ليعود كمتنفس لأهالي المدينة الباسلة.