كاتب صحفي: البعد الاجتماعي والاقتصادي أبرز ملفات الحكومة الجديدة

قال الكاتب الصحفي، عبداللطيف وهبة، إن من أبرز الملفات في خطاب الرئيس السيسي خلال تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، البعد الاجتماعي، وكذلك الجانب الصحي، والاهتمام بالخدمات التي تقدم للمواطنين في كل المحافظات، لافتًا إلى أن هذا هو العمل الرئيسي للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الملفات الأخرى مثل الملف الاقتصادي.

محاولات مصرية لجذب الاستثمار المباشر

أضاف «وهبة» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية سمر الزهيري، أن الدولة المصرية بصدد محاولات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي، وأبرز ما نجحت فيه الحكومة المصرية هو تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات.

مذكرات تفاهم منذ COP 27 تتحول إلى اتفاقيات

وواصل: «منذ COP 27 وهناك مذكرات تفاهم كثيرة وصلت إلى حد 80 مليار دولار من الاستثمارات، وفي الوقت الحالي تم تحويل جانب كبير منها إلى اتفاقيات، وهذا يعني أن الشركات انتهت من عرض ودراسة كافة التفاصيل ودراسات الجدوى وخلافه، وأصبح لزاما عليها التنفيذ الفوري للمشروعات الاستثمارية».