فخري الفقي لـdmc: الحكومة الجديدة «كتيبة العبور لآفاق جديدة»

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ الملف الاقتصادي هو البارز مع الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنّه يسميها «كتيبة العبور بمصر لآفاق جديدة»، إذ إنّ عليها عبء ثقيل.

وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، مقدمة برنامج «اليوم» عبر قناة «DMC»، أنّ الحكومة الجديدة مطلوب منها التنسيق مع البنك المركزي وتخفيف الغلاء ومعدل التضخم، لافتًا إلى أنّها يجب أن تساعد البنك المركزي في الوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي بحيث يكون رقما أحاديا ويكسر الرقم 10 ليصبح 5% أو 6%.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «يجب العمل على أن يكون مستوى التضخم في نهاية هذه السنة أو منتصف العام المقبل في مستوياته المعتدلة».

وأوضح، أن الحكومة ووزارة المالية عليها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والشركات، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية بحرفية شديدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وأنها يجب أن تعزز معدل النمو لمواجهة الزيادة السكانية ليكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.