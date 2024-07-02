من هو اللواء أشرف فارس محافظ الإسماعيلية الجديد؟

ساعات قليلة، ويؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الكشف عن أصحاب المناصب الجديدة ضمن حركة المحافظين المرتقبة.

من هو اللواء أشرف فارس المرشح لمنصب محافظ الإسماعيلية

وضمن تشكيل المحافظين وبحسب قناة اكسترا نيوز تردد اسم اللواء أشرف فارس مدير أكادمية ناصر العسكرية محافظا لـ الإسماعيلية، ويستعرض «الوطن» أهم معلومات عن اللواء أشرف فارس بحسب بياناته على الموقع الرسمي لأكاديمية ناصر

1- اللواء أشرف محمد فارس محمد من مواليد أبريل عام 1946.

2- تخرج من الكلية الحربية عام 1985.

3- تدرج في المناصب القيادية بسلاح المدفعية إلى أن وصل إلى رتبة لواء في شهر يوليو عام 2015.

4- تولى منصب مدير الكلية الحربية والأمين العام لوزراة الدفاع ثم منصب مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

5- حصل على العديد من الأوسمة أهمها نوط الخدمة الممتازة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء.

6- حصل على العديد من الدورات العسكرية من خارج مصر كدورة المدفعية الأساسية والمدفعية المتقدمة، والاشتراك فى مشروع مراكز القيادة ( CPX ) في الولايات المتحدة الأمريكية.