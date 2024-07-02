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مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»: حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة

كتب:

عمرو هلال
02:37 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أفاد مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، بأنّ حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة.

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