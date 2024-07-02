مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»: حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة كتب: عمرو هلال 02:37 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أفاد مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، بأنّ حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: تعديلات شابة وقيادات نسائية وصلاحيات كاملة.. ملامح حركة المحافظين 2024 الخامس في عهد الرئيس السيسي.. المحافظات تنتظر إعلان حركة المحافظين حركة المحافظين 2024.. هل ستعرض الأسماء على البرلمان قبل الإعلان؟ مصدر حكومي يعلن تفاصيل التغيير الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين.. عاجل أستاذ قانون دستوري: استقالة الحكومة ليس لها علاقة ببقاء المحافظين في مناصبهم علم مصر المحافظين إكسترا نيوز حركة المحافظين بقلم عمرو هلال