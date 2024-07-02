نقص ذخائر ومعاناة كبرى.. كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالبون بهدنة في غزة

في تغير ملحوظ من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن كبار قادة الجيش، قولهم بإنهم يريدون وقفًا لإطلاق النار في القطاع، حتى إذا أدى ذلك إلى عدم تحقيق أهداف الحرب، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الجيش الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عارض مرارًا وتكرارًا أي هدنة دون الشروط الإسرائيلية، والتي ترى أن بقاء الفصائل الفلسطينية أمرًا مستحيلًا.

ويعتقد الجنرالات وكبار القادة بجيش الاحتلال، أن الهدنة ستكون أفضل طريقة للإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، لدى الفصائل الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي لم يستعد لحرب طويلة

يقول الجنرالات إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستعد لحرب طويلة الأمد، ولم يجهز أفراده لهذه الحرب، وهي الأطول منذ عقود، كما يعتقدون أن القوات الإسرائيلية تحتاج إلى وقت للتعافي في حالة اندلاع حرب برية ضد حزب الله، في ظل توتر الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كبار القادة التي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرها وفقًا لحديثهم، هم من القيادة العسكرية الإسرائيلية، والمعروفة باسم منتدى الأركان العامة، والتي تتكون من حوالي 30 جنرالًا رفيع المستوى، بما في ذلك رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، وقادة الجيش والقوات الجوية والبحرية، ورئيس المخابرات العسكرية.

تحول كبير في تفكير جيش الاحتلال الإسرائيلي

مع اقتراب الحرب على قطاع غزة من شهرها التاسع، يعكس موقف الجيش الإسرائيلي من وقف إطلاق النار، تحولًا كبيرًا في تفكيره خلال الأشهر الماضية.

ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن الدبابات لم تعد محملة بكامل طاقتها من القذائف، في وقت يحاول فيه الحفاظ على مخزونه في حال اندلاع حرب ضد حزب الله، بحسب اثنين من كبار قادة جيش الاحتلال.

القذائف في الجيش الإسرائيلي بدأت تنفذ

أكد خمسة مسؤولين وضباط أن القذائف والذخائر في الجيش الإسرائيلي بدأت تنفذ، في أعقاب ذلك، يفتقر الجيش أيضًا إلى قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية والمركبات المدرعة.

كما يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود، وعدم ثقة الضباط في قدراتهم، وأزمة ثقة في القيادة العسكرية ناجمة عن الفشل في صد هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.