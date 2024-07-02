ارتفاع وفيات حمى غرب النيل في إسرائيل إلى 8 حالات

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد المصابين بحمى غرب النيل وصل إلى 104 حالات، منهم 68 نقلوا إلى المستشفى، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، والتي أكدت أن هناك 8 وفيات بسبب هذه المرض.

قلق في الكنيست الإسرائيلي

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، انعقدت لجنة طوارئ خاصة في الكنيست أمس، بسبب القلق من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، خاصة أن معظم المرضى من سكان وسط إسرائيل، وبعضهم من منطقة الشارون، ويتلقون العلاج في المركز الطبي مائير في كفار سابا.

وتنجم حمى غرب النيل عن فيروس يعيش في البرية، وعادة يكون بين الطيور، ويبدأ مسار المرض عندما تلدغ البعوضة الطيور وتنقل الفيروس إليها، ويستمر في العيش في أجسام الطيور، وبعدها ينتقل إلى الحيوانات والبشر.

وأكثر الأشخاص المعرضين لخطر التعرض للمرض، هم المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومرضى السرطان الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والرضع، وكبار السن، وفقا لصحيفة «معاريف».

وبعد تزايد عدد الوفيات والإصابات للمستوطنين الإسرائيليين بمرض حمى غرب النيل، خرجت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تقول إنها تمكنت من ضبط بعوض مصاب بالمرض بالقرب من مطار بن غوريون وفي رمات غان، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».