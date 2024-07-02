السيرة الذاتية للدكتور أحمد هنو وزير الثقافة في الحكومة الجديدة

كشف مصدر مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، تولي الدكتور أحمد هنو منصب وزير الثقافة، خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني، في التغيير الحكومي الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

السيرة الذاتية للدكتور أحمد هنو

وتقدم «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور أحمد هنو، وفقا لموقع قطاع الفنون التشكيلية:

الاسم: أحمد فؤاد هنو، والشهرة: أحمد هنو.

تاريخ الميلاد: 13 ديسمبر 1968.

التخصص: جرافيك.

المؤهلات الدراسية:

- بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992.

- ماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997.

- دكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

مناصب تولاها أحمد هنو

- معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.

- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان سابقا أغسطس 2019.

- نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

المعارض والمنح الدراسية

- شارك أعماله في المعارض الطلابية.

- صالون الشباب الثاني 1990.

- معرض «فن الجرافيك المصري المعاصر» بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015.

- معرض ملتقى فناني الغد بمركز سعد زغلول الثقافي بمتحف بيت الأمة مارس 2018.

- الحصول على منحة دراسية من برنامج التبادل الألماني.