وزير الثقافة الأسبق: دعم «المتحدة» لفلسطين في مهرجان العلمين خطوة نبيلة

أشاد الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، بقرار الشركة المتحدة تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لدعم غزة، ورفع علم فلسطين في جميع فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

فلسطين قضية مركزية بالنسبة لمصر

وقال «النبوي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن فلسطين دائما هي قضية مركزية بالنسبة لمصر من خلال الدعم السياسي والاقتصادي والثقافي، وهو حق أصيل للفسلطينيين، وكثير من المؤسسات المصرية بادرت بدعم القضية الفلسطينية.

دعم فلسطين في العلمين خطوة جريئة من المتحدة

وأضاف أن تقوم الشركة المتحدة بدعم فلسطين في مهرجان العلمين، فهي تسير على سنة سنها المصريون لدعم فلسطين، ويأتي قرار «المتحدة» في إطار دعم مصر للشعب الشقيق لأن الشعب الفلسطيني يحتاج لكل دعم في هذه الظروف، مؤكدا أنه قرار مهم وضروري وخطوة نبيلة وجريئة من الشركة الراعية للمهرجان.

ولفت وزير الثقافة الأسبق، إلى أن البعض يحاول أن يزايد على مصر، لكن مصر حتى وهي تمارس نشاطا فنيا في مهرجان العلمين تقول إن فلسطين دائما في القلب، وأثناء الأزمة الكبرى التي يعاني منها الشعب الشقيق، والتي نرى المجتمع الدولي عن بكرة أبيه بعيدا عن فلسطين.