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مصدر لـ«إكسترا نيوز»: محمد جبران وزيرا للعمل وأحمد هنو وزيرا للثقافة

كتب:

شريف سليمان
07:55 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الحكومة

الحكومة

أكد مصدر مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى تعيين محمد جبران وزيراً للعمل وأحمد هنو وزيرا للثقافة، في الحكومة الجديدة المقرر أن تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا.

وكانت مصادر حكومية مُطلعة، كشفت عن التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري الجديد، المُقرر إعلانه غدا، لافتة إلى أنّه تغيير وزاري شامل، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، ويشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وأوضحت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتةً إلى أنه يعقب مراسم حلف اليمين لحكومة «مدبولي» اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

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بقلم شريف سليمان