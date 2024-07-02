أستاذ اقتصاد: الاستثمار هو المفتاح السحري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد في جامعة أسوان، إنه لا سبيل أمام الحكومة الجديدة للتعامل مع الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وانتقلت إلى الاقتصاد المصري إلا زيادة الاستثمار.

زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي

وأضاف عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب على الحكومة الجديدة زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في صورته المباشرة: «مصر لديها من المقومات ما يدعم هذا الأمر، فالدولة لديها مناخ جاذب للعملية الاستثمارية، ومنذ أيام قليلة جرى توقيع بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الأوروبي بواقع 50 مليار يورو تقريبا».

فوائد جذب الاستثمارات إلى مصر

وتابع أستاذ الاقتصاد: «الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، فهو يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة واستيعاب كميات كبيرة من العمالة، كما أن الاستثمار يؤدي إلى زيادة الإنتاج العام وزيادة المعروض من السلع والخدمات، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع ومعالجة مشكلة التضخم والقضاء على الاحتكار من قبل بعض الموردين والموزعين».