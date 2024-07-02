أسامة كمال: رئيس الوزراء يريد تحقيق النجاحات وترك بصمة للتاريخ

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للوزراء الجدد والراحلين عن الحكومة، قائلًا: «اللي ماشي من الحكومة عايز أقوله ألف شكر، واللي مستمر بقوله كل التقدير، والجدد بقوله الله يعينك»، موضحًا أن الصورة العامة للحكومة الجديدة والمحافظين باتت شبه مكتملة.

خطط طويلة الأمد

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، إلى أنه شاهد هؤلاء الوزراء عن قرب، وهم يعملون لصالح البلد والدولة المصرية، وكانوا أمناء جدًا ووضعوا خططا طويلة الأمد وليست لفترة عملهم فقط، موضحًا أن هذا يكشف أن هولاء الوزراء يعملون من أجل الدولة وصنعوا خططا لا بد من البناء عليها.

وأضاف: «معايير اختيار الوزراء هو كفاءتهم ورؤيتهم وطهارة اليد والأمانة»، موضحًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يريد أن يحقق النجاحات ويترك بصمة للتاريخ، وهو الآن أمام فرصة ثانية من أجل النجاح، وغيّر بعض الوزراء لكي يشارك بفريق عمل مميز في المعركة الاقتصادية والسياسية، ويحصل على الدعم الكامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وباقي أجهزة الدولة.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وشدد على أن القوى السياسية والأحزاب لهم مطالب من الحكومة الجديدة، موضحًا أن الحكومة لبّت جزءا من توصيات ومخرجات الحوار الوطني، منوهًا بأن القادم أصعب أمام الحكومة، وأمامهم نقاط مهمة للاستمرار على ما كانت تعمل عليها الحكومة الماضية، متابعًا: «لا أحسد أي وزير في الحكومة الجديدة لأن الحمل ثقيل».