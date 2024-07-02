كاتب صحفي: على الوزراء الجديد الاستجابة لمطالب الجماهير (فيديو)

تحدث الكاتب الصحفي أحمد رفعت، عن التشكيل الوزاري الجديد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «رفعت»: لا بد أن يكون الآداء الوزاري مرن، وأن يكون الوزراء متواجدين فى مواطن الخلل، وأن تكون لديهم استجابة لمطالب الجماهير، وأن يكون الآداء الحكومي رفيع، خصوصًا في المصالح والوزارات الخدمية.

وأكمل: «شوفنا تعسف بعد وزارات الحكومة السابقة، عايزين دا ميبقاش موجود، خصوصًا في الوزارات المتصلة بالمواطنين بشكل مباشر، مش عايزين الناس تشتكي لفترة طويلة من انقطاع المياه في بعض الأماكن، مش عايزين الناس تشتكي لفترة طويلة من انفجار ماسورة صرف صحي، مش عايزين الناس تشتكي لفترة طويلة من أكوام القمامة في بعض الأماكن».