إسرائيل تعلن فتح تحقيق مع «بن غفير» بتهمة التحريض على العنف ضد سكان غزة

أعلنت هيئة بث الإسرائيلية، فتح تحقيق مع الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وذلك بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة.

والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، سبق أن حرّض منذ أيام على قتل كل الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، كما حرض أيضًا على الإبادة الجماعية لسكان القطاع، أو تهجيرهم خارج غزة.

هيئة البث: التحقيق بهدف إرضاء المحكمة الجنائية الدولية

ويهدف التحقيق مع «بن غفير» لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية، كما زعمت أنه وإثبات أن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن هيئة البث الإسرائيلية.

بن غفير يرد

ورد «بن غفير»، متهمًا جهاز «الشاباك» والمدعي العام الإسرائيلي بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال ضده، قائلًا إنها محاولة لن تنجح.

واستمر أيضًا في التحريض على العنف ضد سكان غزة، قائلًا: «بدلًا من القيام باغتيالات مركزة في غزة، الدولة العميقة بقيادة المدعي العام القضائي للحكومة تعمل على اغتيالي».