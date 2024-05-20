متحدث الجنائية الدولية لـ«الوطن»: المحكمة لم تعلن رسميا اعتقال نتنياهو

قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، تعليقًا على إعلان مكتب المدعي العام سعيه لإصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، إنَّه إعلان فقط من المدعي العام للمحكمة بأنه سيقدم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف «فادي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الأمر متروك بعد ذلك لقضاة «الجنائية الدولية» للبت في الأمر في الوقت المناسب.

الجنائية الدولية تعلن سعيها إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو

وكان كريم خان المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية أعلن سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلنته الجنائية الدولية في بيان لها.

وقال المدعي العام للمحكمة إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.