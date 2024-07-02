استقبال رسمي وحرس شرف ودكتوراه فخرية.. تفاصيل زيارة شيخ الأزهر لماليزيا

وصل ماليزيا مساء اليوم، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، في زيارة تستغرق أربعة أيام، وتنتهي الجمعة، بدعوة من رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم.

حرس شرف اصطف استقبالًا لشيخ الأزهر

بحسب صحيفة «نيو ستار تايمز» الماليزية، فإن الطائرة التي تقل الإمام الأكبر هبطت بمطار كوالالمبور الدولي بالعاصمة الماليزية، وكان في استقباله وزير الشؤون الدينية الدكتور محمد نعيم مختار، ولدى وصوله استعرض شيخ الأزهر حرس الشرف الذي أقامته الكتيبة الأولى، من فوج المشاة الملكي.

اجتماع مع رئيس وزراء ماليزيا

قالت وكالة أنباء ماليزيا في بيان اليوم، إن شيخ الأزهر سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء في قصر سيري بيردانا في بوتراجايا، لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين ماليزيا ومصر، وخاصة في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم.

ومن المقرر أيضًا أن يلقي شيخ الأزهر كلمة في مجلس العلم المدني، وتقديراً لإسهاماته في الفكر الإسلامي والتنمية، سيتم منح الشيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، في حفل خاص في كوالالمبور.

واعتبرت وزارة الخارجية الماليزية «ويسما بوترا» أن الزيارة الخاصة لشيخ الأزهر للبلاد، لحظة تاريخية في العلاقات الثنائية بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية.