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السيسي يهنئ هاتفيا محمد ولد الشيخ الغزواني لإعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا

كتب:

محمد أبو عمرة
10:15 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترته رئاسته الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الإفريقي.

‏‎وثمّن الرئيس الموريتاني اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، لتحقيق مصالح الشعوب الإفريقية في ضوء الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي، ودور مصر البارز على الساحة الإفريقية.

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